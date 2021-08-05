Более 70% лесных пожаров в Италии – следствие действий человека

Более 70% пожаров, которые бушуют в Италии этим летом, вызваны действиями человека, и большинство из них устроены специально.

Об этом заявил министр по вопросам экологии страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

На прошлой неделе по всей Италии были зарегистрированы тысячи лесных пожаров в то время, как температура резко возросла, большинство - на юге страны.

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Самолеты для тушения пожаров в течение прошлой ночи были задействованы в южном регионе Калабрия и на острове Сицилия, где пламя поставило под угрозу природный заповедник. Это последний из тысяч пожаров, вспыхнувших на полуострове за последние недели.

Роберто Чинголани, министр по вопросам экологии, заявил парламенту в четверг, что 57,4% пожаров были вызваны поджогами, а 13,7% стали результатом непреднамеренных действий человека.

"Наши действия отвечают за более 70% пожаров", - сказал он, добавив, что менее 2% пожаров были вызваны естественными причинами, такими как молния.

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Он отметил, что влияние изменения климата ощущается из-за "снижения средней влажности почвы, к которому добавляются сухие высокотемпературные ветры".

Напомним, с лесными пожарами борются также Греция и Албания. В Греции пришлось эвакуировать села, расположенные рядом с местом проведения древних Олимпийских игр.

4 августа на севере Греции зафиксировали близкую к рекордной температуру, +47,1 градуса по Цельсию.

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