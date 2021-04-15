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Макрон не відмовляється від мети відбудувати Нотр-Дам до 2024 року

Четвер, 15 квітня 2021, 15:30

Через два роки після пожежі в соборі Паризької Богоматері президент Франції Еммануель Макрон відвідав місце реконструкції собору вранці в четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Це було його перше повернення на місце подій після пожежі.

Одягнувши спецодяг, черевики та будівельний шолом, президент у супроводі мера Парижа Анн відвідав будівельний майданчик над нефом.

У четвер в інтерв’ю Parisien Макрон заявив, що зобов'язання відновити собор до 2024 року будуть дотримані, хоча відповідальний за реконструкцію Жан-Луї Жоржелен і міністр культури Розлін Башело проявили себе більш стримано у цьому питанні: обидва вважають, що собор можна відновити, але робота продовжиться далеко після 2024 року.

Невдовзі після руйнування даху та шпиля собору у пожежі 15 квітня 2019 року президент Еммануель Макрон заявив, що хоче відновити його за п'ять років. Через рік у відеозверненні він поновив цю обіцянку, незважаючи на переривання реконструкції під час першого карантину. Того дня великий дзвін "Еммануель" із Південної вежі задзвонив о 20.00, як символ стійкості.

Причина пожежі два роки тому ще не з’ясована до кінця: катастрофу могла спричинити несправність електричної системи або запалена сигарета.

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