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В Нотр-Даме завершили технические работы для начала реставрации после пожара

Суббота, 18 сентября 2021, 13:27

В Париже завершили работы по укреплению собора Нотр-Дам, что позволит начать реставрацию храма через два года после масштабного пожара.

Об этом сообщило государственное агентство, занимающееся работами, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Вскоре после пожара в апреле 2019 года президент Эммануэль Макрон заявил, что собор, построенный в XII веке, будет восстановлен. Позже он пообещал открыть его для прихожан до 2024 года, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.

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Заключительный этап усилий по обеспечению безопасности конструкции собора включал укрепление поврежденных огнем сводов гигантскими деревянными арочными каркасами.

Собор будет восстановлен в соответствии с прежним дизайном.

Ожидается, что восстановительные работы начнутся в ближайшие месяцы после проведения тендера для выбора компаний.

К этому времени в этом месяце начнется очистка внутренних стен и пола здания.

Ранее сообщалось, что во Франции собрали тысячи подписей против вырубки столетних дубов для реконструкции Нотр-Дама.

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Франция ЕвроЖизнь
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