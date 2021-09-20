Lufthansa поверне Німеччині 2,5 млрд євро ковідної допомоги і виведе державу зі співвласників

Німецький концерн Lufthansa планує вивести державу з числа своїх співвласників шляхом збільшення капіталу на 2,14 мільярда євро і повернення державної антикризової допомоги, отриманої у період пандемії COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ці заходи почнуть здійснюватися ще до виборів в Бундестаг 26 вересня, повідомив авіаперевізник 19 вересня.

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З 22 вересня до 5 жовтня акціонерам Lufthansa запропонують обміняти старі акції на нові за ціною 3,58 євро за одну акцію у співвідношенні одна до одної.

Фонд економічної стабільності (WSF), створений урядом ФРН, врятував найбільшу німецьку авіакомпанію від банкрутства після колапсу авіаперевезень у березні 2020 року за допомогою мільярдних вливань, але зараз намітився шлях виходу з кризи, заявили у концерні.

Lufthansa має намір повернути державі до кінця року кошти з обох наданих концерну пакетів антикризової допомоги загальним обсягом у дев'ять мільярдів євро, з яких він витратив 2,5 мільярда євро.

При цьому 1,5 мільярда з використаних грошей будуть виплачені вже в жовтні, зазначається далі.

"Ми завжди підкреслювали, що будемо користуватися пакетом допомоги рівно стільки, скільки матимемо у ньому потребу", - заявив глава Lufthansa Карстен Шпор.

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WSF вже продав на біржі частину акцій Lufthansa. За даними концерну, нині державі належить ще майже 16 відсотків статутного капіталу.

Не раніше ніж через пів року після збільшення капіталу Lufthansa Фонд економічної стабільності почне продавати свою частку, що залишилася, а завершитися цей процес повинен найпізніше через два роки.

У 2020 році концерн Lufthansa зазнав рекордних збитків - 6,7 мільярда євро. При цьому оборот авіаперевізника скоротився з 36,4 мільярда євро в 2019-му до 13,6 мільярда євро в 2020 році.