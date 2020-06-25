Єврокомісія схвалила пакет допомоги уряду Німеччини для Lufthansa на 9 млрд євро

Єврокомісія офіційно схвалила пакет фінансової допомоги уряду Німеччини для Lufthansa у зв’язку з "коронакризою".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це сьогодні, 25 червня, заявила віцепрезидентка Єврокомісії Маргрете Вестагер.

Європейська комісія схвалила пакет фінансової допомоги обсягом 9 млрд євро, запропонований німецьким урядом для порятунку авіаконцерну Lufthansa.

Тепер акціонери компанії повинні проголосувати за схвалення цієї допомоги в обмін на взяття на себе низки зобов'язань.

Правління Lufthansa ще 30 травня оголосило про згоду з умовами Єврокомісії, на яких німецький уряд може виділити авіакомпанії пакет фінансової допомоги. За домовленістю, Lufthansa погодилася відмовитися від низки слотів у своїх хабах в Мюнхені і Франкфурті.

Раніше у наглядовій раді Lufthansa заявили, що розглядали можливість банкрутства авіакомпанії.

У червні Lufthansa оголосила, що скоротить 22 000 робочих місць, з них близько половини – у Німеччині, на тлі боротьби з різким падінням авіаперевезень, викликаним пандемією коронавірусу.