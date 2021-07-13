Авіакомпанія Lufthansa переходить на гендерно нейтральні вітання у літаках

Найбільша європейська авіакомпанія Lufthansa заявила, що більше не буде використовувати фразу "пані та панове" як привітання на борту, а перейде до нейтрального з гендерної точки зору привітання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Представник німецької компанії повідомив, що цей крок спрямований на те, щоб всі пасажири на борту відчували себе бажаними гостями, включаючи тих, хто не ідентифікує себе як чоловік або жінка.

"Екіпажам пропонується вибрати вітання, яке охоплюватиме всіх пасажирів", - сказав він, додавши, що будуть використовуватися слова "дорогі гості" або просте "доброго ранку/добрий вечір".

Нова політика, реалізація якої буде здійснюватися поступово, буде застосовуватися на літаках Lufthansa, а також серед швейцарських, австрійських, брюссельських авіакомпаній групи і авіакомпанії Eurowings.

Компанія заявила, що це рішення є відповіддю на "дискусію, яка справедливо ведеться в суспільстві" про небінарну гендерну ідентифікацію та бажання "цінувати всіх гостей на борту".