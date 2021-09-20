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Lufthansa вернет Германии 2,5 млрд евро ковидной помощи и выведет государство из совладельцев

Понедельник, 20 сентября 2021, 14:31

Немецкий концерн Lufthansa планирует вывести государство из числа своих совладельцев путем увеличения капитала на 2,14 миллиарда евро и вернет государственную антикризисную помощь, полученную в период пандемии COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Эти меры начнут осуществляться еще до выборов в Бундестаг 26 сентября, сообщил авиаперевозчик 19 сентября.

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С 22 сентября по 5 октября акционерам Lufthansa предложат обменять старые акции на новые по цене 3,58 евро за одну акцию в соотношении друг к другу.

Фонд экономической стабильности (WSF), созданный правительством ФРГ, спас наибольшую немецкую авиакомпанию от банкротства после коллапса авиаперевозок в марте 2020 года с помощью миллиардных вливаний, но сейчас наметился путь выхода из кризиса, заявили в концерне.

Lufthansa намерена вернуть государству до конца года средства с обеих предоставленных концерну пакетов антикризисной помощи общим объемом в девять миллиардов евро, из которых он потратил 2,5 миллиарда евро.

При этом 1,5 миллиарда из использованных денег будут выплачены уже в октябре, отмечается далее.

"Мы всегда подчеркивали, что будем пользоваться пакетом помощи ровно столько, сколько будем иметь в нем потребность", - заявил глава Lufthansa Карстен Шпор.

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WSF уже продал на бирже часть акций Lufthansa. По данным концерна, в настоящее время государству принадлежит еще почти 16 процентов уставного капитала.

Не ранее чем через полгода после увеличения капитала Lufthansa Фонд экономической стабильности начнет продавать свою оставшуюся долю, а завершиться этот процесс должен самое позднее через два года.

В 2020 году концерн Lufthansa потерпел рекордные убытки - 6,7 миллиарда евро. При этом оборот авиаперевозчика сократился с 36,4 миллиарда евро в 2019 году до 13,6 миллиарда евро в 2020 году.

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Германия Эконом.кризис
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