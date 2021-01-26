Lufthansa з 1 лютого перестане пускати на борт пасажирів у медичних масках

Німецька авіакомпанія Lufthansa з 1 лютого не пускатиме на борт своїх літаків пасажирів у звичайних медичних масках, а тільки в масках з посиленим захистом класу FFP2 і вище.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у роз’ясненнях для пасажирів на сайті перевізника.

"З 1 лютого 2021 року на рейсах до та з Німеччини дозволятимуться лише маски для обличчя наступних стандартів: стандартні або хірургічні маски FFP2, KN95 та N95. Їх потрібно носити під час посадки, на борту та при виході з літака. Маски з тканини більше не будуть дозволені", - йдеться у повідомленні.

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Винятки з цього положення можуть бути зроблені за станом здоров'я. Виняток буде прийнятий лише в тому випадку, якщо пасажир може пред'явити поточний (не старше 48 годин) негативний результат тесту Covid-19 разом з медичним сертифікатом, форму якого необхідно завантажити на сайті Lufthansa.

Маски FFP2 захищають як власника, так і інших людей, на відміну від інших масок для рота і носа. Однак вони не забезпечують стовідсоткового захисту від зараження.

Раніше німецька влада оголосила, що 34,1 мільйона громадян, особливо схильних до ризику зараження коронавірусом, отримають респіратори FFP2 через нові штами коронавірусу.

Нагадаємо, авіакомпанія Austrian Airlines з 25 січня почала пускати на борт пасажирів тільки в масках з посиленим захистом класу FFP2 і вище.