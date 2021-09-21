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Росія пообіцяла не залишити без уваги заяву Туреччини про "вибори" в Криму

Вівторок, 21 вересня 2021, 14:24

У Росії заявили, що не залишать без уваги заяву МЗС Туреччини про невизнання виборів у Держдуму в Криму.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Туреччина прекрасно знає, що Крим є суверенною частиною РФ, і прекрасно знає, що подібні заяви ми ніколи не залишаємо без уваги", - сказала Захарова в ефірі YouTube-каналу "Соловйов Live".

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"Якщо їм не набридло чути від Москви відповідні реприманди, нагадування і окрики, значить, вони люди терплячі, але це ні до чого не призводить, крім того, що ми робимо відповідні висновки, які явно не йдуть на користь двостороннім відносинам", - додала вона.

У заяві МЗС Туреччини йдеться, що результати виборів до Держдуми, які відбулися 17-19 вересня, стосовно Криму "не мають юридичної сили для Туреччини", оскільки вона не визнає незаконну анексію Криму.

Раніше про невизнання виборів в Криму заявили Польща та Велика Британія.

Нагадаємо, після виборів до російської Держдуми ЄС заявив, що ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму, а залучення мешканців непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі суперечить Мінським угодам

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Туреччина Росія Крим
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