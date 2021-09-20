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ЄС: вибори в РФ відбувалися в атмосфері залякування, голосування в Криму не визнаємо

Понеділок, 20 вересня 2021, 13:47

Вибори у Росії відбувалися з численними порушеннями, і Європейський Союз ніколи не визнає їхні результати в анексованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив на брифінгу речник Єврокомісії Петер Стано.

"ЄС вірить у важливість вільних і чесних виборів, де б вони не відбувалися. Протягом останніх кількох днів ми бачили, що вибори до Держдуми та регіональні вибори проходили в атмосфері залякування критиків і незалежних голосів, та без визнаних міжнародних спостерігачів", - сказав Стано.

Він зазначив, що в ЄС шкодують про рішення Росії обмежити формат міжнародної місії ОБСЄ зі спостереження за виборами.

"Ми взяли до уваги інформацію надійних джерел, які повідомляли про низку серйозних порушень під час голосування. Перед виборами чинився великий тиск на опозицію, громадянське суспільство активістів, правозахисників. Все це робилося, щоб змусити мовчати будь-які критичні голоси", - додав речник.

Стано наголосив, що ЄС ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму.

"Тому що Крим – це Україна. Ми також стурбовані тим, що мешканцям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах. Це суперечить Мінським угодам", - сказав він.

Нагадаємо, на вибори до окупованого Криму приїхали кілька маргінальних європейських політиків, яких Москва назвала "міжнародними спостерігачами".

Минулого тижня Європарламент затвердив доповідь литовського депутата Андрюса Кубілюса із закликом до влади Євросоюзу переглянути відносини з Росією.

Парламентарі, серед іншого, закликають не допустити запуску газопроводу "Північний потік-2" та бути готовим відключити РФ від SWIFT, а також не визнавати вибори до Держдуми, якщо вони будуть проведені з порушенням демократичних принципів.

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Росія Крим
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