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МЗС Польщі засудило електронне голосування РФ на Донбасі і  "вибори" в Криму 

Понеділок, 20 вересня 2021, 19:38

МЗС Польщі вважає незаконним проведення російських "виборів" в окупованому Криму і засуджує організацію електронного голосування на Донбасі. 

Про це йдеться у заяві речника польського МЗС, оприлюдненій 20 вересня, повідомляє "Європейська правда".

"МЗС вважає незаконним проведення "виборів" на Кримському півострові, незаконно окупованому Російською Федерацією. 

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Воно також засуджує масову видачу російських паспортів громадянам України та організацію електронного голосування на Донбасі", - йдеться у заяві.

Польща підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, додав речник.

Нагадаємо, після виборів до російської Деждуми ЄС заявив, що ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму, а залучення мешканців непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі суперечить Мінським угодам.

Глава дипломатії ЄС вважає, що вибори в Росії пройшли з серйозними порушеннями, а події з переслідування опозиції, що їм передували, призвели до обмеженого вибору громадян. 

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Донбас та ОРДЛО Крим Росія Польща
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