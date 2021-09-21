Россия пообещала не оставить без внимания заявление Турции о "выборах" в Крыму

В России заявили, что не оставят без внимания заявление МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Читайте также Глава МИД Турции: есть единственный способ для деоккупации Крыма

"Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и окрики, значит, они люди терпеливые, но это ни к чему не приводит, кроме того, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу двусторонним отношениям", - добавила она.

В заявлении МИД Турции говорится, что результаты выборов в Госдуму, которые состоялись 17-19 сентября, по Крыму "не имеют юридической силы для Турции", поскольку она не признает незаконной аннексии Крыма.

Ранее о непризнании выборов в Крыму заявили Польша и Великобритания.

Напомним, после выборов в российскую Госдуму ЕС заявил, что никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму, а привлечение жителей неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе противоречит Минским соглашениям