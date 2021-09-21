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Грузія не визнає російські "вибори" в окупованому Криму

Вівторок, 21 вересня 2021, 14:43

Міністерство закордонних справ Грузії заявило про невизнання російських парламентських "виборів" у Криму та Севастополі.

Про це йдеться в оприлюдненій 21 вересня заяві міністерства, повідомляє "Європейська правда".

"Міністерство закордонних справ Грузії засуджує анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і, як наслідок, не визнає парламентські вибори, що відбулися в Криму і місті Севастополі 17-19 вересня 2021 року, тобто із грубим порушенням міжнародного права та українського законодавства", - сказано у заяві.

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МЗС Грузії підтвердило свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Раніше про невизнання виборів в Криму заявили Польща та Велика Британія.

Туреччина оголосила, що "вибори" в Криму "не мають юридичної сили".

ЄС заявив, що ніколи не визнає результати російських виборів в незаконно анексованому Криму, а залучення мешканців непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі суперечить Мінським угодам.

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Грузія Крим Росія
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