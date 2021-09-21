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Грузия не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму

Вторник, 21 сентября 2021, 14:43

Министерство иностранных дел Грузии заявило о непризнании российских парламентских "выборов" в Крыму и Севастополе.

Об этом говорится в обнародованном 21 сентября заявлении министерства, сообщает "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел Грузии осуждает аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя и, как следствие, не признает парламентские выборы, состоявшиеся в Крыму и Севастополе 17-19 сентября 2021 года, то есть с грубым нарушением международного права и украинского законодательства", - сказано в заявлении.

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МИД Грузии подтвердил свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Ранее о непризнании выборов в Крыму заявили Польша и Великобритания.

Турция объявила, что "выборы" в Крыму "не имеют юридической силы".

ЕС заявил, что никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму, а привлечение жителей неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе противоречит Минским соглашениям

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