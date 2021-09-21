Німецький суд наказав прибрати передвиборчі плакати з написом "Повісьте зелених"

Німецький суд у вівторок наказав прибрати передвиборчі плакати з написом "Повісьте зелених", розміщені ультраправою партією, яку підозрюють в зв'язках з неонацистськими групами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Плакати за кілька днів до національних виборів розвішала у місті Цвікау невелика партія "Третій шлях", яка перебуває під моніторингом спецслужб.

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"Зелені", що займають третє місце в опитуваннях, ймовірно, увійдуть до коаліційного уряду після голосування 26 вересня.

Вищий регіональний суд землі Саксонія скасував рішення суду нижчої інстанції, який ухвалив, що плакати можуть залишатися, якщо вони не будуть розміщені в межах 100 метрів від плакатів "Зелених".

Суд постановив, що захист суспільної безпеки має пріоритет над свободою вираження поглядів партії. У рішенні суду сказано, що плакати можна розглядати як розпалювання ненависті і насильства щодо членів партії "Зелених".

Крім того, вища судова інстанція Німеччини відхилила петицію "Третього шляху", щоб розблокувати сторінку партії в Facebook, яка заблокована до закінчення виборів.

Конституційний суд Німеччини заявив, що партія, яка виставляє своїх кандидатів в землях Саксонія і Баварія, не надала адекватних аргументів.

У минулому Німеччина неодноразово страждала від насильства з боку правих. У 2020 році в місті Ганау чоловік застрелив дев'ять осіб, яких вважав "Не білими" або не "німцями".