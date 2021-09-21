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Немецкий суд приказал убрать предвыборные плакаты с надписью "Повесьте зеленых"

Вторник, 21 сентября 2021, 18:40

Немецкий суд во вторник приказал убрать предвыборные плакаты с надписью "Повесьте зеленых", размещенные ультраправой партией, которую подозревают в связях с неонацистскими группами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Плакаты за несколько дней до национальных выборов развесила в городе Цвикау небольшая партия "Третий путь", которая находится под мониторингом спецслужб.

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"Зеленые", занимающие третье место в опросах, вероятно, войдут в коалиционное правительство после голосования 26 сентября.

Высший региональный суд земли Саксония отменил решение суда низшей инстанции, который постановил, что плакаты могут оставаться, если они не будут размещены в пределах 100 метров от плакатов "Зеленых".

Суд постановил, что защита общественной безопасности имеет приоритет над свободой выражения партии. В решении суда сказано, что плакаты можно рассматривать как разжигание ненависти и насилия в отношении членов партии "Зеленых".

Кроме того, высшая судебная инстанция Германии отклонила петицию "Третьего пути", чтобы разблокировать страницу партии в Facebook до окончания выборов.

Конституционный суд Германии заявил, что партия, которая выставляет своих кандидатов в землях Саксония и Бавария, не предоставила адекватных аргументов.

В прошлом Германия неоднократно страдала от насилия со стороны правых. В 2020 году в городе Ханау мужчина застрелил девять человек, которых считал "Не белыми" или не "немцами".

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Германия
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