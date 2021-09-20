Лідер виборчих перегонів у Німеччині дав свідчення в парламенті щодо обшуків у Мінфіні

Лідер німецьких соціал-демократів, чинний міністр фінансів Олаф Шольц у понеділок дав свідчення у парламентському комітеті щодо обшуків, які нещодавно проводили у Міністерстві фінансів та Мін’юсті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Нагадаємо, обшуки під егідою прокуратури Оснабрюка пройшли 9 вересня і пов'язані з розслідуванням, яке ведеться з 2020 року. Під підозрою опинився один зі співробітників групи фінансового моніторингу (FIU) - структури, що займається боротьбою з відмиванням грошей у Федеральній митній адміністрації, яка підпорядковується Мінфіну. Вважається, що він не передав правоохоронним органам інформацію про можливу злочинну діяльність.

Спецзасідання комітету скликали з ініціативи опозиційних партій, щоб прояснити, якою мірою можна покладати відповідальність за цей випадок на керівництво міністерства. Через необхідність прийти на нього, Шольцу довелося скасувати дві з трьох понеділкових зустрічей у рамках передвиборчої кампанії.

Водночас головний його суперник Армін Лашет, нинішній лідер Християнсько-демократичного союзу, використовує тему обшуків та інших фінансових скандалів як козирі проти Шольца.

В понеділок, коли Шольц був на зустрічі комітету, Лашет заявив, що у розслідуваннях щодо відмивання коштів "треба прояснити ще багато питань".

Шольц розкритикував обшуки, зазначивши, що слідство могло отримати необхідну інформацію без таких радикальних заходів. В Мін’юсті заявляють, що заздалегідь передали прокуратурі документи, про які просили, але в прокуратурі надали як доказ телефонну розмову, з якої виглядає, що міністерство нібито спершу відмовилось передавати їх, пише Spiegel.

Обшуки у Мінфіні викликали припущення, чи не могло це бути зумисним випадом проти Шольца перед виборами, оскільки керівник прокуратури Оснабрюка є представником ХДС, як і міністерка юстиції Нижньої Саксонії.

Нагадаємо, до виборів у Німеччині, що відбудуться 26 вересня і визначать наступника Ангели Меркель на посаді канцлера, залишається менше тижня.

Напередодні Олаф Шольц виграв останні теледебати з підтримкою 42%. Армін Лашет опинився на другому місці з 27% і Анналена Бербок стала третьою з 25% голосів.

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