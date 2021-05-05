У Німеччині зафіксували найвищий за 20 років рівень правоекстремістських злочинів

Кількість правоекстремістських злочинів, скоєних у Німеччині, різко зросла в 2020 році до максимуму в два десятиліття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Такі злочини "склали 23 064 кримінальних правопорушень [у 2020 році]. Це більше половини ... усіх політично вмотивованих злочинів ", сказав міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер, представляючи останню статистику злочинності.

"Це найвищий рівень з тих пір, як в 2001 році почали робити відповідні записи", - додав Зеегофер, відзначивши "особливо серйозне" збільшення насильницьких злочинів на ґрунті ненависті на 18,8%, включаючи 11 вбивств та 13 спроб вбивств - до загальної кількості 3365 злочинів.

Міністр також згадав про вбивство гомосексуала в Дрездені, расистський теракт в Ганау, в результаті якого в лютому минулого року загинули 11 людей, і вбивство в 2019 році Вальтера Любке, політика, який висловив підтримку біженцям.

"Після вбивства Вальтера Любке та нападу на синагогу в Галле, Ганау став третім терактом правого спрямування за кілька місяців", - сказав міністр, додавши, що це показало, що "правий екстремізм є найбільшою загрозою для безпеки в нашій країні ".

Зеегофер підкреслив зростання антисемітських злочинів на 15,7%, що, за його словами, "не лише викликає занепокоєння, але й глибоко ганебно на тлі нашої історії".