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У Німеччині ультраправа група виграла в суді право на плакати із написом "Повісьте зелених"

Середа, 15 вересня 2021, 15:07

Німецька ультраправа група "III. Weg "(Третій шлях") виграла судову справу, яка стосувалася розміщення плакатів з написом "Повісьте зелених" біля передвиборних агітаційних плакатів партії "Зелених".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Суд міста Цвікау спершу виніс рішення зняти плакати, але група подала апеляцію, яку було задоволено судом, за умови, що плакати розміщені на відстані не менше 100 метрів від будь-яких плакатів "Зелених".

Обидві сторони як і раніше мають право на засоби правового захисту щодо розміщення плакатів, які викликали широке обурення серед "зелених" політиків.

"Це рішення показує, що небезпеку розпалювання ненависті з боку організованого правого екстремізму досі не зрозуміли", - заявила депутат парламенту Німеччини Ренате Кюнаст.

Вона попередила, що в минулому агітація правих неодноразово призводила до жахливих актів насилля.

У минулому Німеччина неодноразово страждала від насильства з боку правих. У 2020 році в місті Ганау чоловік застрелив дев'ять осіб, яких вважав "Не білими" або "німцями".

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Німеччина
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