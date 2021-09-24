Сербія привела армію в бойову готовність на тлі напруги з Косовом

Сербія привела війська, розташовані на військових базах біля Косова, у стан підвищеної бойової готовності на тлі напруги на кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Вже чотири дні пропускні пункти Яриньє та Брняк в муніципалітетах Лепосавичи та Зубин Потік на півночі Косова блокують місцеві серби.

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23 вересня міністр оборони Сербії Небойша Стефанович відвідав військові гарнізони в Рашці та Новому Пазарі. Він підкреслив, що приведення армії у стан бойової готовності є чітким повідомленням про те, що погром сербського народу більше не повториться.

Блокада на кордоні триває з 20 вересня, коли влада Косова почала встановлювати косовські тимчасові номери на автомобілі із сербськими номерами.

На двох заблокованих переходах присутні косовські спецпризначенці, ситуацію контролюють співробітники правоохоронної місії ЄС EULEX, над пунктами пропуску кружляє вертоліт міжнародних сил з підтримки миру KFOR.

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Питання номерних знаків регулюється Брюссельською угодою про вільний рух, досягнутою в рамках діалогу між Косовом та Сербією кілька років тому. Угода передбачала, що всі власники автомобілів, які проживають у Косові, повинні використовувати номерні знаки Косова замість номерів, виданих міністерством внутрішніх справ Сербії.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті закликав громадян Сербії, які зібралися біля прикордонних переходів Яриньє та Брняк, розчистити заблоковані дороги.

Він також підкреслив, що готовий зустрітися з президентом Сербії Александаром Вучичем у разі запрошення Європейського Союзу, і що Косово готове скасувати міру взаємності у питанні номерних знаків, якщо Белград зробить те ж саме.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, для того, щоб почати переговори, ситуація повинна повернутися до стану, який був до 20 вересня.