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Косовські серби другий день блокують пункти пропуску через суперечку щодо автомобільних номерів

Вівторок, 21 вересня 2021, 16:31

Два пункти перетину кордону між Косовом і Сербією другий день поспіль заблоковані косовськими сербами, які протестують проти вимоги змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Блокада першого з пунктів пропуску почалася 20 вересня. На ранок вівторка заблокованими були пункти пропуску Яріньє і Брняк. Серби-жителі Косова підігнали туди десятки автомобілів та розбили наметове містечко для чергування вночі.

 
Фото: BIRN/Adelina Ahmeti

Рух товарів фактично заблоковано, а пасажирські автобуси змушені висаджувати людей за кількасот метрів, перетнути кордон можливо тільки пішки.

У Косові наполягають, що нова вимога змінювати номерні знаки є "заходом у відповідь", а сербів-протестувальників використовує уряд Сербії.

"Це рішення забезпечує рівне ставлення і вільне пересування для громадян обох країн… Рішення суворо виконується всюди, крім двох пунктів пропуску на півночі, Брняк і Яриньє, де місцевих сербів використовує в своїх інтересах сербський уряд", - заявила президентка Косова Вйоса Османі. 

Поліція Сербії протягом багатьох років знімає номерні знаки з зареєстрованих в Косові автомобілів, що в'їжджають в Сербію, тому що Белград не визнає свою колишню провінцію Косово як окрему державу і розглядає взаємний кордон тільки як адміністративну і тимчасову межу. Нинішній прем'єр Косова Альбін Курті з часу повернення на посаду неодноразово заявляв, що вимагатиме принципу взаємності з Сербією у всіх суперечливих питаннях. 

Обидві сторони домовилися в ході переговорів за посередництва ЄС в 2014 році дозволити безперешкодний рух. Однак офіційні особи Косова заявили, що термін дії угоди вже закінчився, і тепер на території дійсні тільки відповідні знаки Косова.

Президент Сербії Александр Вучич скликав екстрене засідання державної ради національної безпеки на вівторок.

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