Сербия привела армию в боевую готовность на фоне напряженности с Косовом

Сербия привела войска, расположенные на военных базах возле Косова, в состояние повышенной боевой готовности на фоне напряжения на границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Уже четыре дня пропускные пункты Яринье и Брняк в муниципалитетах Лепосавич и Зубин Поток на севере Косова блокируют местные сербы.

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23 сентября министр обороны Сербии Небойша Стефанович посетил военные гарнизоны в Рашке и Новом Пазаре. Он подчеркнул, что приведение армии в состояние боевой готовности является четким сообщением о том, что погром сербского народа больше не повторится.

Блокада на границе длится с 20 сентября, когда власти Косова начала устанавливать косовские временные номера на автомобили с сербскими номерами.

На двух заблокированных переходах присутствуют косовские спецназовцы, ситуацию контролируют сотрудники правоохранительной миссии ЕС EULEX, над пунктами пропуска кружит вертолет международных сил по поддержанию мира KFOR.

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Вопрос номерных знаков регулируется Брюссельским соглашением о свободном движении, достигнутым в рамках диалога между Косовом и Сербией несколько лет назад. Соглашение предусматривало, что все владельцы автомобилей, которые проживают в Косове, должны использовать номерные знаки Косова вместо номеров, выданных министерством внутренних дел Сербии.

Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал граждан Сербии, которые собрались у пограничных переходов Яринье и Брняк, расчистить заблокированные дороги.

Он также подчеркнул, что готов встретиться с президентом Сербии Вучичем в случае приглашения Европейского Союза, и что Косово готово отменить ответную меру в вопросе номерных знаков, если Белград сделает то же самое.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для того, чтобы начать переговоры, ситуация должна вернуться к состоянию, которое было до 20 сентября.