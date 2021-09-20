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Між Косовом і Сербією виникла нова хвиля напруги через автомобільні номери

Понеділок, 20 вересня 2021, 14:07

Між Косовом і Сербією різко зросла напруженість, оскільки Приштина розгорнула додаткові поліцейські сили на кордоні у зв’язку з виконанням вимоги про зняття сербських номерних знаків з автомобілів, що в'їжджають в Косово.

Про це йдеться в публікації агентства AP, повідомляє "Європейська правда".

Косовська поліція спеціального призначення з бронетехнікою була направлена ​​до кордону, оскільки сотні косовських сербів під'їхали до кордону своїми авто на знак протесту проти цього кроку. Вони заблокували один з контрольно-пропускних пунктів.

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Поліція Сербії протягом багатьох років знімає номерні знаки з зареєстрованих в Косові автомобілів, що в'їжджають в Сербію. Останній крок косовської влади є "ударом у відповідь". 

Сербія не визнає свою колишню провінцію Косово як окрему державу і розглядає взаємний кордон тільки як адміністративну і тимчасову межу.

Косовські чиновники заявили, що з понеділка номерні знаки, видані в Сербії, будуть замінені на тимчасові, і що для здійснення цих заходів була розгорнута додаткова поліція.

Обидві сторони домовилися в ході переговорів за посередництва ЄС в 2014 році дозволити безперешкодний рух. Однак офіційні особи Косова заявили, що термін дії угоди вже закінчився, і тепер на території дійсні тільки відповідні знаки Косова.

Президент Сербії Александр Вучич скликав екстрене засідання державної ради національної безпеки на вівторок, оскільки місцеві сербські офіційні особи з Косова закликали Белград допомогти.

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Косово Сербія
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