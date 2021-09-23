ЄС закликав Сербію і Косово до діалогу для відновлення свободи пересування

Європейський союз закликав Сербію і Косово негайно повернутися до діалогу і забезпечити свободу пересування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ми закликаємо керівництво Белграда і Приштини проявити відповідальний підхід і працювати в рамках діалогу за сприяння ЄС, щоб уникнути подальшої ескалації, відновити мирну атмосферу і працювати над життєздатними рішеннями. В інтересах усіх шукати шлях вперед, який забезпечить свободу пересування і поліпшить повсякденне життя людей", - йдеться в заяві.

У Брюсселі наголосили, що всі угоди, досягнуті в процесі діалогу за сприяння ЄС з моменту його початку в 2011 році, залишаються чинними та мають обов'язкову силу для обох сторін.

Нагадаємо, два пункти перетину кордону між Косовом і Сербією заблоковані косовськими сербами, які протестують проти вимоги змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова.

Обидві сторони домовилися в ході переговорів за посередництва ЄС в 2014 році дозволити безперешкодний рух.

Однак офіційні особи Косова заявили, що термін дії угоди вже закінчився, і тепер на території дійсні тільки відповідні знаки Косова.