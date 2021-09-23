Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЄС закликав Сербію і Косово до діалогу для відновлення свободи пересування

Четвер, 23 вересня 2021, 08:39

Європейський союз закликав Сербію і Косово негайно повернутися до діалогу і забезпечити свободу пересування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ми закликаємо керівництво Белграда і Приштини проявити відповідальний підхід і працювати в рамках діалогу за сприяння ЄС, щоб уникнути подальшої ескалації, відновити мирну атмосферу і працювати над життєздатними рішеннями. В інтересах усіх шукати шлях вперед, який забезпечить свободу пересування і поліпшить повсякденне життя людей", - йдеться в заяві.

У Брюсселі наголосили, що всі угоди, досягнуті в процесі діалогу за сприяння ЄС з моменту його початку в 2011 році, залишаються чинними та мають обов'язкову силу для обох сторін.

Нагадаємо, два пункти перетину кордону між Косовом і Сербією заблоковані косовськими сербами, які протестують проти вимоги змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова.

Обидві сторони домовилися в ході переговорів за посередництва ЄС в 2014 році дозволити безперешкодний рух.

Однак офіційні особи Косова заявили, що термін дії угоди вже закінчився, і тепер на території дійсні тільки відповідні знаки Косова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія Косово
powered by lun.ua

Статті

В обхід санкцій: як компанії з ЄС працюють у Криму та чи можливо це зупинити

Найгучніші випадки порушення "кримських" санкцій компаніями з ЄС пов’язані саме з інфраструктурними проєктами. Як їм це вдалося?
23 вересня 2021 — Аля Шандра

Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

Чи довго ЄС зберігатиме для українців вільну дію безвізового режиму? Є шанс сподіватися на його збереження принаймні для вакцинованих.
22 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Піррова перемога Трюдо: чому виграні вибори не вирішать проблем прем'єра Канади

Перемога Ліберальної партії на дострокових виборах у Канаді стала особистою поразкою її лідера та прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.
22 вересня 2021 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди