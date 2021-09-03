В Грузії пояснили, чому відмовились від вакцини AstraZeneca з Латвії

Грузія відмовилася прийняти у подарунок від уряду Латвії 50 тисяч доз вакцини від коронавірусу британсько-шведської фірми AstraZeneca через очікувану відсутність попиту на неї.

Про це заявив глава Національного центру з контролю над захворюваннями і громадського здоров'я МОЗ Грузії Аміран Гамкрелідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Про те, що влада Грузії відмовилися від допомоги Латвії, 2 вересня повідомив член опозиційної партії "Європейська Грузія" Георгій Канделакі. Він назвав це рішення безвідповідальним, зазначивши, що цю партію вакцин варто було б використовувати для вакцинації педагогів.

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Гамкрелідзе зазначив, що препарат AstraZeneca Грузії пропонувала не тільки Латвія, а й інші країни ЄС.

За його словами, відмова від їхньої допомоги була продиктована непопулярністю цієї вакцини в Грузії і політичних мотивів це рішення не має.

"З великою ймовірністю, попиту б не було, тому, ймовірно, її довелося б списати. Були переговори, і це спільне рішення. Не потрібно надавати йому політичні рамки", - заявив Гамкрелідзе в ефірі телеканалу "Формула".

Він також нагадав, що за допомогою міжнародної платформи COVAX раніше Грузія отримала до 130 тисяч доз вакцин AstraZeneca. На цей час у країни залишається до 20 тисяч доз цього препарату. При цьому темпи освоєння запасів відносно невеликі - по 700-800 доз щодня.

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"Нагадаю, що у зв'язку з AstraZeneca в усьому світі виникли проблеми - починаючи з вікових обмежень, визначеного ризику ускладнень, а також ви пам'ятаєте перший дуже важкий і трагічний випадок, який стався в країні на четвертий день початку вакцинації. Все це вплинуло на попит на AstraZeneca", - сказав Гамкрелідзе.

3 вересня в Грузії повідомили про новий антирекорд смертей від коронавірусу. За останні 24 години від наслідків COVID-19 померли 86 осіб.

Наприкінці серпня в уряді Грузії через ситуацію з коронавірусом вирішили відкласти відновлення роботи громадського транспорту та починати навчальний рік дистанційно.