В Грузии объяснили, почему отказались от вакцины AstraZeneca из Латвии

Грузия отказалась принять в подарок от правительства Латвии 50 000 доз вакцины от коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca из-за ожидаемого отсутствия спроса на нее.

Об этом заявил глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

О том, что власти Грузии отказались от помощи Латвии, 2 сентября сообщил член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки. Он назвал это решение безответственным, отметив, что эту партию вакцины следовало бы использовать для прививок педагогам.

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Гамкрелидзе отметил, что препарат AstraZeneca Грузии предлагала не только Латвия, но и другие страны ЕС.

По его словам, отказ от их помощи был продиктован непопулярностью этой вакцины в Грузии, и политических мотивов у этого решения нет.

"С большой вероятностью спроса не было бы, поэтому, вероятно, ее пришлось бы списать. Были переговоры, и это общее решение. Не нужно придавать ему политические рамки", - заявил Гамкрелидзе в эфире телеканала "Формула".

Он также напомнил, что с помощью международной платформы COVAX ранее Грузия получила в 130 000 доз вакцин AstraZeneca. В настоящее время у страны остается до 20 000 доз этого препарата. При этом темпы освоения запасов относительно небольшие - по 700-800 доз ежедневно.

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"Напомню, что в связи с AstraZeneca во всем мире возникли проблемы - начиная с возрастных ограничений, определенного риска осложнений, а также вы помните первый очень тяжелый и трагический случай, который произошел в стране на четвертый день начала вакцинации. Все это повлияло на спрос на AstraZeneca", - сказал Гамкрелидзе.

3 сентября в Грузии сообщили о новом антирекорде смертей от коронавируса. За последние 24 часа от последствий COVID-19 умерли 86 человек.

В конце августа в правительстве Грузии из-за ситуации с коронавирусом решили отложить возобновление работы общественного транспорта и начинать учебный год дистанционно.