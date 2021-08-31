Грузія продовжила локдаун для транспорту і почне навчальний рік дистанційно

В уряді Грузії через ситуацію з коронавірусом вирішили відкласти відновлення роботи громадського транспорту та починати навчальний рік дистанційно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Замість 4 вересня громадський транспорт у Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Руставі та Зугдіді запустять не раніше 13 вересня.

Навчальний процес у школах почнеться з 15 вересня, але щонайменш до 4 жовтня - дистанційно. Дистанційно навчатися будуть також студенти професійних закладів та університетів.

Нагадаємо, у Грузії триває четверта хвиля епідемії, її пік випав на середину серпня. 17 серпня Грузія зареєструвала новий добовий максимум заражень - 6208, а в останні дні місяця - вперше майже 80 смертей за добу.

У зв’язку зі сплеском заражень оголосили про закриття міського громадського транспорту, обмеження часу роботи ресторанів та заборону концертів і спортивних змагань.