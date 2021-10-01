КНДР вдруге за тиждень провела випробування ракети

Північна Корея заявила, що в четвер провела випробування нової зенітної ракети, що стало четвертим випробуванням менш ніж за місяць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Північнокорейське державне інформагентство KCNA повідомило, що нова зенітна ракета показала "чудові бойові характеристики", а також включала "нові ключові технології".

Це було друге випробування зброї Північною Кореєю на цьому тижні після запуску гіперзвукової ракети, яка раніше не демонструвалася.

Академія оборонних наук КНДР заявила, що випробування було направлено на підтвердження практичної функціональності пускової установки ракети, радарів, комплексної бойової машини управління і бойових характеристик.

Ракета має нові ключові технології, такі як управління парними кермом і подвійний імпульсний польотний двигун, йдеться в повідомленні.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, схоже, не був присутній на випробуванні.

Нагадаємо, 15 вересня КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у Японське море. Це стало другим запуском балістичних ракет КНДР за 2021 рік, та п’ятим з тих, про які відомо, якщо брати до уваги також крилаті ракети.

За два дні до того Північна Корея заявила про успішні випробування "крилатої ракети нового типу", яка потенційно могла б влучати в цілі на території Японії.