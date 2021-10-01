КНДР во второй раз за неделю провела испытания ракеты

Северная Корея заявила, что в четверг провела испытания новой зенитной ракеты, что стало четвертым испытанием менее чем за месяц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Северокорейское государственное информагентство KCNA сообщило, что новая зенитная ракета показала "отличные боевые характеристики", а также включала "новые ключевые технологии".

Это было второе испытание оружия Северной Кореей на этой неделе после запуска гиперзвуковой ракеты, которая ранее не демонстрировалась.

Академия оборонных наук КНДР заявила, что испытания были направлены на подтверждение практической функциональности пусковой установки ракеты, радаров, комплексной боевой машины управления и боевых характеристик.

Ракета имеет новые ключевые технологии, такие как управление парными рулем и двойной импульсный полетный двигатель, говорится в сообщении.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, не присутствовал на испытании.

Напомним, 15 сентября КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в Японское море. Это стало вторым запуском баллистических ракет КНДР за 2021 год и пятым из тех, о которых известно, если принимать во внимание также крылатые ракеты.

За два дня до того Северная Корея заявила об успешных испытаниях "крылатой ракеты нового типа", которая потенциально могла бы попадать в цели на территории Японии.