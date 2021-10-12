Україна та ЄС підписали довгоочікувану угоду про "відкрите небо"

Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".

Як повідомляє "Європейська правда", церемонія підписання відбулась в рамках саміту Україна-ЄС 12 жовтня у Києві.

З української сторони угоду підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зі сторони ЄС - глава дипломатії Жозеп Боррель та посол Словенії в Україні Томаш Менцин.

Угода про "відкрите небо" має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

У ЄС наголошують, що одним з наслідків підписання угоди має бути вхід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України.

Угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Підписання очікувалося 11 лютого у Брюсселі, але на початку лютого в офісі президента заявили, що підписання зірвалося.

28 червня Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, у тому числі Україною, Угоди про спільний авіаційний простір.

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