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Україна та ЄС підписали довгоочікувану угоду про "відкрите небо"

Вівторок, 12 жовтня 2021, 12:03

Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".

Як повідомляє "Європейська правда", церемонія підписання відбулась в рамках саміту Україна-ЄС 12 жовтня у Києві.

З української сторони угоду підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зі сторони ЄС - глава дипломатії Жозеп Боррель та посол Словенії в Україні Томаш Менцин.

Угода про "відкрите небо" має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

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У ЄС наголошують, що одним з наслідків підписання угоди має бути вхід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України.

Угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Підписання очікувалося 11 лютого у Брюсселі, але на початку лютого в офісі президента заявили, що підписання зірвалося.

28 червня Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, у тому числі Україною, Угоди про спільний авіаційний простір.

Читайте детальніше:  Не тільки лоукостери: коли запрацює та що змінить "відкрите небо" з ЄС.

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