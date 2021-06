Рада ЄС дала згоду на підписання з Україною угоди про "відкрите небо"

Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, у тому числі Україною, Угоди про спільний авіаційний простір.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Рада дала "зелене світло" для підписання трьох сусідських угод у сфері авіації - з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоду щодо повітряного транспорту з Катаром. Ці угоди відкриють ринок повітряного транспорту і нададуть нові можливості для операторів та клієнтів, що сприятимуть торгівлі, туризму, інвестиціям, економічному та соціальному розвитку", - йдеться у заяві.

Угоди усувають ринкові обмеження та поєднують ці країни з внутрішнім авіаринком ЄС, оскільки передбачається, що вони перейдуть на європейські стандарти і правила у сфері авіаперевезень.

"Підписання усіх чотирьох угод очікується восени 2021 року. Кожна угода після цього повинна бути ратифікована кожною країною-членом, ЄС та третьою стороною", - додають у комюніке.

Зазначається, що рішення щодо України, Вірменії та Катару дозволяє попереднє застосування угод до того, як будуть завершені усі необхідні процедури для набрання ними чинності.

"Дуже радий у зв’язку із затвердженням Радою ЄС Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, яку так довго очікували і, сподіваюся, скоро підпишуть. Ця угода інтегрує Україну в єдиний авіаринок Європи, гарантує високі стандарти безпеки та створить переваги і для мандрівників, і для авіаіндустрії", прокоментував посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Very happy about @EUCouncil approval of the Common Aviation Area agreement 🇪🇺-🇺🇦. Long awaited, hopefully to be signed soon. Will integrate 🇺🇦 with Europe’s single aviation market, guarantee high standards of safety and security, benefit air travellers and the aviation industry. https://t.co/RkAGQcXPSB