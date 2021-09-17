Ryanair планує "агресивне розширення" в Україні після угоди про "відкрите небо" з ЄС

Авіакомпанія Ryanair планує "агресивне розширення" в Україні після її приєднання до угоди про "відкрите небо" з ЄС.

Про це заявив у четвер виконавчий директор компанії Майкл О'Лірі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

О'Лірі очікує, що український уряд підпише угоду до кінця цього року.

"Єдиний ринок, на який я хотів би вказати, - це Україна... Я думаю, що ми станемо великим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до європейського "відкритого неба", - сказав О'Лірі у зверненні до інвесторів після річних загальних зборів компанії.

О'Лірі сказав, що Ryanair нині працює з п'яти українських аеропортів на двосторонній основі. Але в країні, за його словами, налічується до 12 відповідних аеропортів.

Трудові мігранти створять великий ринок для доступних тарифів Ryanair, які, за його словами, наразі становлять близько 40 євро за рейс.

Раніше авіакомпанія заявляла, що також бачить потенціал на внутрішньому авіаринку країни.

"Я думаю, що це, безумовно, буде модель, до якої ми будемо агресивно рухатися", - сказав О'Лірі.

28 червня Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, у тому числі Україною, Угоди про спільний авіаційний простір. Підписання очікується восени.

Угода має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

Вона була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

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