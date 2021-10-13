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ЄС відправляє топпосадовця в Іран для відновлення переговорів щодо ядерної угоди

Середа, 13 жовтня 2021, 09:37

Високопоставлений чиновник ЄС прилетить до Тегерана, щоб домовитися про відновлення ядерних переговорів між Іраном і світовими державами після декількох місяців затримок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, цього тижня в Іран поїде заступник генерального секретаря європейського зовнішньополітичного відомства Енріке Мора.

У разі успішної домовленості повноцінні переговори можуть початися протягом трьох тижнів. Новий раунд переговорів з ядерної угоди повинен був початися в червні, але був відкладений.

У вересні Іран і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) домовилися й надалі підтримувати наявну співпрацю з метою конструктивного пошуку шляхів залагодження наявних суперечок.

Поступка Ірану збільшує шанси досягти порозуміння зі Сполученими Штатами щодо їх повернення до ядерної угоди, з якої Вашингтон вийшов з ініціативи президента Дональда Трампа.

Детальніше про це читайте у статті "Ядерна угода у фазі напіврозпаду: що заважає ЄС та США домовитися з Іраном".

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Іран Ядерна зброя
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