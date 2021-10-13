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ЕС отправляет топ-чиновника в Иран для возобновления переговоров по ядерному соглашению

Среда, 13 октября 2021, 09:37

Высокопоставленный чиновник ЕС прилетит в Тегеран, чтобы договориться о возобновлении ядерных переговоров между Ираном и мировыми державами после нескольких месяцев задержек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, на этой неделе в Иран поедет заместитель генерального секретаря европейского внешнеполитического ведомства Энрике Мора.

В случае успешной договоренности полноценные переговоры могут начаться в течение трех недель. Новый раунд переговоров по ядерному соглашению должен был начаться в июне, но был отложен.

В сентябре Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились и в дальнейшем поддерживать сотрудничество с целью конструктивного поиска путей улаживания имеющихся споров.

Уступка Ирана увеличивает шансы достичь взаимопонимания с Соединенными Штатами по их возвращению к ядерному соглашению, из которого Вашингтон вышел по инициативе президента Дональда Трампа.

Подробнее об этом - читайте в статье Ядерное соглашение в фазе полураспада: что мешает ЕС и США договориться с Ираном

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Иран Ядерное оружие
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