ЕС отправляет топ-чиновника в Иран для возобновления переговоров по ядерному соглашению

Высокопоставленный чиновник ЕС прилетит в Тегеран, чтобы договориться о возобновлении ядерных переговоров между Ираном и мировыми державами после нескольких месяцев задержек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, на этой неделе в Иран поедет заместитель генерального секретаря европейского внешнеполитического ведомства Энрике Мора.

В случае успешной договоренности полноценные переговоры могут начаться в течение трех недель. Новый раунд переговоров по ядерному соглашению должен был начаться в июне, но был отложен.

В сентябре Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились и в дальнейшем поддерживать сотрудничество с целью конструктивного поиска путей улаживания имеющихся споров.

Уступка Ирана увеличивает шансы достичь взаимопонимания с Соединенными Штатами по их возвращению к ядерному соглашению, из которого Вашингтон вышел по инициативе президента Дональда Трампа.

Подробнее об этом - читайте в статье Ядерное соглашение в фазе полураспада: что мешает ЕС и США договориться с Ираном