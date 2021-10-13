В Естонії обговорюють можливість підтримки споживачів через зростання цін на енергоносії

Партія реформ і Центристська партія, що входять до правлячої коаліції, ведуть перемовини про способи компенсації для споживачів у зв’язку зі значним підвищенням цін на енергоносії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Лідер Центристської партії Юрі Ратас сказав, що домовленість буде вже найближчим часом і заходи мають швидко знизити ціни для тих, хто найбільше потерпає від їхнього зростання.

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Лідер парламентської фракції Партії реформ Март Вирклаєв сказав, що партії намагаються знайти рішення, яке буде доцільним і підйомним для держбюджету.

"З боку опозиції може здаватися, що нам дуже легко роздати всім гроші. Але зрозуміло, що державний гаманець не бездонний", - зазначив він.

Як вже повідомлялося, Європейська комісія затвердила пакет заходів, щоб протистояти винятковому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

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