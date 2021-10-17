Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Перспективи зустрічі Путіна і Зеленського погані - Кремль

Неділя, 17 жовтня 2021, 15:24

Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що перспективи зустрічі Владіміра Путіна та Володимира Зеленського поки не проглядаються.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади. Саме українська влада не виконує Мінські домовленості", - сказав Пєсков.

За його словами, Путіну складно вибудовувати діалог із Зеленським, тому російський лідер окремо спілкується з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, а ті, в свою чергу, окремо розмовляють з українським лідером.

"Розумієте, дуже складно говорити з паном Зеленським. Пан Зеленський, наприклад, наполегливо називає Росію учасником конфлікту на південному сході країни. Це не так", - сказав Пєсков.

Він додав, що саме на Україні "зараз проводять законопроєкт про так званий перехідний період який де-факто означатиме вихід Києва з Мінських домовленостей". "Тому поки перспективи погані", - сказав він.

Раніше Єлисейський палац повідомив, що Париж, Берлін, Київ і Москва домовились у найближчі тижні організувати зустріч глав МЗС Нормандського формату.

Україна виступає за те, щоб зустріч лідерів Нормандського формату відбулася до закінчення каденції Меркель.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Путін Зеленський
powered by lun.ua

Статті

Контрнаступ Саакашвілі: чи зможе ув'язнений експрезидент перемогти грузинську владу

Таких масштабних опозиційних мітингів Грузія не бачила вже багато років. Грузинська опозиція має шанс на реванш та звільнення експрезидента Саакашвілі.
16 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Арешт у прямому ефірі: куди заведе Молдову нове протистояння

Після тривалого затишшя до Кишинева знову повернулися гучні протести. Арешт генпрокурора дав можливість проросійській опозиції піти у контрнаступ.
15 жовтня 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Не тільки "відкрите небо": 12 важливих домовленостей саміту Україна-ЄС

Можна говорити про зміну ставлення до Угоди про асоціацію з боку ЄС. Щодо оновлення УА є кілька новин, і всі вони позитивні...
13 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда