Перспективи зустрічі Путіна і Зеленського погані - Кремль

Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що перспективи зустрічі Владіміра Путіна та Володимира Зеленського поки не проглядаються.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади. Саме українська влада не виконує Мінські домовленості", - сказав Пєсков.

За його словами, Путіну складно вибудовувати діалог із Зеленським, тому російський лідер окремо спілкується з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, а ті, в свою чергу, окремо розмовляють з українським лідером.

"Розумієте, дуже складно говорити з паном Зеленським. Пан Зеленський, наприклад, наполегливо називає Росію учасником конфлікту на південному сході країни. Це не так", - сказав Пєсков.

Він додав, що саме на Україні "зараз проводять законопроєкт про так званий перехідний період який де-факто означатиме вихід Києва з Мінських домовленостей". "Тому поки перспективи погані", - сказав він.

Раніше Єлисейський палац повідомив, що Париж, Берлін, Київ і Москва домовились у найближчі тижні організувати зустріч глав МЗС Нормандського формату.

Україна виступає за те, щоб зустріч лідерів Нормандського формату відбулася до закінчення каденції Меркель.