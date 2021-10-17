Перспективы встречи Путина и Зеленского плохие - Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспективы встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не просматриваются.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют Минские договоренности", - сказал Песков.

По его словам, Путину сложно выстраивать диалог с Зеленским, поэтому российский лидер отдельно общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а те, в свою очередь, отдельно разговаривают с украинским лидером.

"Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так", - сказал Песков.

Он добавил, что именно на Украине "сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из Минских договоренностей". "Поэтому пока перспективы плохие", - сказал он.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие недели организовать встречу глав МИД в Нормандском формате.

Украина выступает за то, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась до окончания каденции Меркель.