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Україна хоче проведення зустрічі лідерів "Нормандії" до кінця каденції Меркель

Вівторок, 28 вересня 2021, 08:57

Україна виступає за те, щоб зустріч лідерів Нормандського формату відбулася до закінчення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОП.

"Тривають консультації в Нормандському форматі. Відбуваються відеоконференції між усіма чотирма сторонами, представники Німеччини зустрічаються з росіянами, представники Франції; українська сторона проводить зустрічі з представниками Німеччини і Франції. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб зустріч лідерів держав Нормандського формату відбулася ще до кінця каденції пані Меркель", - зазначив він.

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За словами Єрмака, це було б справедливо, адже Ангела Меркель "дуже багато зробила для мирного врегулювання ситуації на Донбасі".

Єрмак наголосив, що на сьогодні лише двоє з чотирьох лідерів "нормандської четвірки" були присутні під час підписання Мінських домовленостей.

"Для нас дуже важливо, щоб така зустріч дійсно відбулася найближчим часом. Консультації тривають", – сказав він.

Нагадаємо, Соціал-демократична партія Німеччини заявила у понеділок, що почне процес домовленостей про тристоронній альянс після того, як вона перемогла на виборах у неділю.

Меркель залишатиметься на посаді канцлера до обрання нового канцлера у Бундестазі. Прогнозують, що коаліційні переговори в Німеччині можуть тривати до Різдва.

За даними ЗМІ, німецькі "Зелені" висунуть на віцеканцлера Роберта Габека, який виступав за зброю для України.

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Німеччина Нормандський формат
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