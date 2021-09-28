Україна хоче проведення зустрічі лідерів "Нормандії" до кінця каденції Меркель
Україна виступає за те, щоб зустріч лідерів Нормандського формату відбулася до закінчення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОП.
"Тривають консультації в Нормандському форматі. Відбуваються відеоконференції між усіма чотирма сторонами, представники Німеччини зустрічаються з росіянами, представники Франції; українська сторона проводить зустрічі з представниками Німеччини і Франції. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб зустріч лідерів держав Нормандського формату відбулася ще до кінця каденції пані Меркель", - зазначив він.
За словами Єрмака, це було б справедливо, адже Ангела Меркель "дуже багато зробила для мирного врегулювання ситуації на Донбасі".
Єрмак наголосив, що на сьогодні лише двоє з чотирьох лідерів "нормандської четвірки" були присутні під час підписання Мінських домовленостей.
"Для нас дуже важливо, щоб така зустріч дійсно відбулася найближчим часом. Консультації тривають", – сказав він.
Нагадаємо, Соціал-демократична партія Німеччини заявила у понеділок, що почне процес домовленостей про тристоронній альянс після того, як вона перемогла на виборах у неділю.
Меркель залишатиметься на посаді канцлера до обрання нового канцлера у Бундестазі. Прогнозують, що коаліційні переговори в Німеччині можуть тривати до Різдва.
За даними ЗМІ, німецькі "Зелені" висунуть на віцеканцлера Роберта Габека, який виступав за зброю для України.
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