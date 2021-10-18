Глава МОЗ Латвії закликав ввести жорсткі обмеження через переповнені лікарні

Міністр охорони здоров'я Латвії Даніельс Павлютс на засіданні Ради з кризового управління запропонує владі країни ввести суворі обмежувальні заходи, які скоротять кількість контактів в суспільстві як мінімум на 40%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На цей час контакти вдалося скоротити всього на 5-10%, свідчать дані аналізу, який провели фахівці Міністерства охорони здоров'я. Інфекція поширюється неконтрольовано, а в лікарнях вже понад 1100 пацієнтів з Covid-19.

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За прогнозами вчених, через постійну перевантаженість лікарень планові послуги доведеться зупинити на три місяці, за цей час коронавірус забере життя і здоров'я тисяч людей.

Павлютс закликає ввести комплекс надзвичайних заходів безпеки на основі плану, який з ініціативи міністерства розробили в березні цього року.

План передбачає не проводити спортивні, розважальні, культурні (кіно, театр, концерти), аматорські, гастрономічні, оздоровчі, релігійні або інші очні заходи.

Працювати на місці повинні тільки люди на виробництві та будівництві - в галузях, необхідних для безперервності суспільних функцій.

Після осінніх канікул навчання повинне відбуватись дистанційно ще три тижні, очні гуртки і позакласні заняття скасовуються. Продовжують працювати навчальні заклади для дітей дошкільного віку, чиї батьки повинні ходити на роботу.

У приміщенні і на відкритому повітрі можуть збиратися не більше 10 осіб з двох домогосподарств.

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Якщо заповненість в громадському транспорті перевищує 50%, повинні бути відкриті вікна, потрібно використовувати респіратори FFP2, дотримання всіх заходів необхідно строго контролювати.

На всіх робочих місцях всі працівники повинні проходити щоденну перевірку здоров'я і три рази в тиждень робити експрес-тести на антигени. Очний робочий день скорочується до шести годин. З 19:00 до 6:00 - комендантська година.

Посилюється контроль за порушеннями фізичних осіб і збільшується штраф для юридичних осіб. Вводяться обмеження на необов'язковий в'їзд в країну.

В середині жовтня Латвія оголосила режим надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я на три місяці, що означає посилення карантинних обмежень.