Глава Минздрава Латвии призвал ввести жесткие ограничения из-за переполненых больниц

Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс на заседании Совета по кризисному управлению предложит властям ввести строгие ограничительные меры, которые сократят количество контактов в обществе как минимум на 40%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В настоящее время контакты удалось сократить всего на 5-10%, свидетельствуют данные анализа, который провели специалисты Министерства здравоохранения. Инфекция распространяется неконтролируемо, а в больницах уже более 1100 пациентов с Covid-19.

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По прогнозам ученых, из-за постоянной перегруженности больниц плановые услуги придется остановить на три месяца, за это время коронавирус унесет жизни и здоровья тысяч людей.

Павлютс призывает ввести комплекс чрезвычайных мер безопасности на основе плана, который по инициативе министерства разработали в марте этого года.

План предусматривает не проводить спортивные, развлекательные, культурные (кино, театр, концерты), любительские, гастрономические, оздоровительные, религиозные или другие очные мероприятия.

Работать на месте должны только люди на производстве и строительстве - в отраслях, необходимых для непрерывности общественных функций.

После осенних каникул обучение должно происходить дистанционно еще три недели, очные кружки и внеклассные занятия отменяются. Продолжают работать учебные заведения для детей дошкольного возраста, чьи родители должны ходить на работу.

В помещении и на открытом воздухе могут собираться не более 10 человек из двух домохозяйств.

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Если заполненность в общественном транспорте превышает 50%, должны быть открыты окна, нужно использовать респираторы FFP2, соблюдение всех мер необходимо строго контролировать.

На всех рабочих местах все работники должны проходить ежедневную проверку здоровья и три раза в неделю делать экспресс-тесты на антигены. Очный рабочий день сокращается до шести часов. С 19:00 до 6:00 - комендантский час.

Усиливается контроль за нарушениями физических лиц и увеличивается штраф для юридических лиц. Вводятся ограничения на необязательный въезд в страну.

В середине октября Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения на три месяца, что означает усиление карантинных ограничений.