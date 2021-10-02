Саакашвілі оголосив голодування, вимагає зустрічі з консулом України

Затриманий в Грузії колишній президент цієї країни і голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михеїл Саакашвілі вважає себе політв'язнем і оголоcив голодування.

Про це заявила омбудсмен Ніно Ломджарія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Ломджарія відвідала політика в пенітенціарній установі №12 у місті Руставі, куди експрезидент був доставлений після затримання.

"Що стосується оголошення голодування, то він не згоден з винесеними щодо нього обвинувальними вироками і вважає себе політичним в'язнем. Він просить зустрічі з консулом України", - повідомила Ломджарія.

Саакашвілі також повідомив, що під час затримання поводження з ним було задовільним. Коли експрезидента заарештували, він був один і не чинив опору. Поліція оприлюднила відео із затриманням, де Саакашвілі намагається демонструвати, що не засмучений таким розвитком подій.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

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За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що приїхав у Грузію. Тоді ж прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.

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