Саакашвили объявил голодовку, требует встречи с консулом Украины
Задержанный в Грузии бывший президент этой страны и председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили считает себя политзаключенным и объявил голодовку.
Об этом заявила омбудсмен Нина Ломджария, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Ломджария посетила политика в пенитенциарном учреждении №12 в городе Рустави, куда экс-президент был доставлен после задержания.
"Что касается объявления голодовки, то он не согласен с вынесенными в отношении него обвинительными приговорами и считает себя политическим заключенным. Он просит встречи с консулом Украины", - сообщила Ломджария.
Саакашвили также сообщил, что во время задержания обращение с ним было удовлетворительным. Когда экс-президента арестовали, он был один и не сопротивлялся. Полиция обнародовала видео с задержанием, где Саакашвили пытается демонстрировать, что не расстроен таким развитием событий.
В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще до 6 лет - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.
1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию. Тогда же премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
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