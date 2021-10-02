Мін’юст Грузії розповів, де тримають затриманого Саакашвілі
Затриманий в Грузії експрезидент Михаїл Саакашвілі утримується у в’язниці міста Руставі, за 30 км від Тбілісі.
Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".
Громадянин України Михеїл Саакашвілі був затриманий 1 жовтня в одному зі спальних районів Тбілісі. В п’ятницю ввечері поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі, де він намагається демонструвати, що не засмучений таким розвитком подій.
"На цьому етапі щодо Саакашвілі проводяться обов'язкові процедури, і після їх завершення він буде заселений в відповідну камеру. Обов'язкові процедури включають різні заходи, в тому числі і медогляд, після чого у нас буде більше інформації", - повідомив Брегадзе в ефірі телеканалу "Руставі 2".
Саакашвілі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди, за словами грузинського міністра, колишнього президента перевели з міркувань безпеки.
"Виходячи з ряду питань, які включають безпеку, було прийнято рішення про переведення Саакашвілі до пенітенціарної установи №12. Там забезпечені абсолютно всі умови, які відповідають міжнародним стандартам", - сказав він.
Нагадаємо, Михеїл Саакашвілі пообіцяв у день виборів, 2 жовтня, приїхати до Грузії та оприлюднив квиток на літак на цю дату.
Втім, 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що вже приїхав у Грузію.
Представники "Єдиного національного руху" заявили, що він справді у Грузії, та пообіцяли, що Саакашвілі з’явиться на публіці 2 жовтня, щойно закриються виборчі дільниці.
1 жовтня ввечері прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Михеїла Саакашвілі.