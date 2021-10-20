В КНДР подтвердили сообщение о запуске баллистической ракеты

В Северной Корее 20 октября подтвердили сообщение о совершенном ею запуске ракеты, заявив, что это действительно баллистическая ракета подводного базирования.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сообщило государственное информагентство KCNA.

Согласно ему, Пхеньян осуществил тестовый запуск ракеты "нового типа", которая должна улучшить оборонительные способности страны.

Опубликованные агентством фотографии изображают небольшую ракету с относительно незначительной дальностью. Этот факт, а также то, что лидер Ким Чен Ын лично не присутствовал на запуске, склоняют экспертов к мысли, что этот запуск не является особым прорывом в программах КНДР.

Резолюциями ООН КНДР запрещено осуществлять запуски баллистических ракет, поскольку они могут нести ядерный заряд.

Последний тест совпал во времени со встречей представителей Южной Кореи, Японии и США в Вашингтоне для обсуждения ядерной программы Северной Кореи.

Совет безопасности ООН обсудит последний запуск на закрытой встрече 20 октября по просьбе Великобритании и США.

Ранее в октябре в Сеуле выражали надежду на возобновление диалога с Пхеньяном после того, как было восстановлено прямую телефонную линию.

Насколько известно, это уже восьмой запуск Северной Кореи в 2021 году. В конце сентября КНДР осуществила запуск гиперзвуковой ракеты Hwasong-8.

15 сентября КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в Японское море. Это стало вторым запуском баллистических ракет КНДР за 2021 год, и пятым из тех, о которых известно, если принимать во внимание также крылатые ракеты.

За два дня до того Северная Корея заявила об успешных испытаниях "крылатой ракеты нового типа", которая потенциально могла бы попадать в цели на территории Японии.

В переговорах между КНДР и США не произошло никакого прогресса еще со времен встречи Ким Чен Ына с предыдущим президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме в феврале 2019 года.