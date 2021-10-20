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В Литве прирост заражений коронавирусом приблизился к максимумам декабря

Среда, 20 октября 2021, 10:55

В Литве за предыдущие сутки впервые с декабря 2020 года зарегистрировали более 3000 новых заражений коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Этот показатель, 3331 новый больной, также один из самых высоких за все время эпидемии. Самый высокий максимум в середине декабря 2020 года составлял 3928. Население страны - 2,8 млн.

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Умерли за прошедшие сутки 11 пациентов, среди них один человек - мужчина старше 80 лет - был привит, но не уточняется, насколько давно.

В настоящее время в Литве полностью вакцинированы около 70% взрослого населения страны. Это лучший показатель среди стран Балтии и Центрально-Восточной Европы.

В стране уже более месяца требуют ковид-сертификат для доступа к ряду сервисов и услуг.

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Литва Коронавирус
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