Прем'єр Польщі пообіцяв захищати країну від "третьої світової війни" з боку ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у розпал нової суперечки з ЄС звинуватив Єврокомісію у тому, що вона приставила його країні "пістолет до голови".

Про це він заявив виданню Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Моравецький закликав Брюссель скасувати свої погрози юридичних і фінансових санкцій, якщо він хоче вирішити кризу з верховенством права.

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Щоб послабити напруженість у затяжній суперечці, яка викликала побоювання з приводу виходу Польщі з ЄС, Моравецький пообіцяв ліквідувати Дисциплінарну палату Верховного суду, до якої Брюссель мав зауваження. Однак в інтерв'ю прозвучали дуже різкі слова.

"Якщо Європейська комісія почне третю світову війну, затримуючи обіцяні Варшаві гроші, то буду захищати наші права за допомогою будь-якої зброї, наявної в нашому розпорядженні", - сказав глава польського уряду.

Він заявив, що будь-яке скорочення передбачених Польщі коштів зустріне рішучу відповідь.

ЄС пригрозив Польщі санкціями після того, як на початку жовтня Конституційний суд ухвалив, що ключові елементи законодавства ЄС не відповідають польській конституції.

Суперечка вже затримала схвалення Брюсселем виділення Польщі 36 мільярдів євро в рамках Фонду відновлення ЄС після коронавірусу. Деякі держави-члени і деякі члени Єврокомісії також закликали до застосування нового механізму, який може поставити під загрозу утримання десятків мільярдів євро з фондів згуртованості ЄС, що виплачуються Польщі щороку.

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