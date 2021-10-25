Премьер Польши пообещал защищать страну от "третьей мировой войны" со стороны ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в разгар нового спора с ЕС обвинил Еврокомиссию в том, что она приставила его стране "пистолет к голове".

Об этом он заявил изданию Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Моравецкий призвал Брюссель отменить свои угрозы юридических и финансовых санкций, если он хочет разрешить кризис с верховенством права.

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Чтобы ослабить напряженность в затяжном споре, который вызвал опасения по поводу выхода Польши с ЕС, Моравецкий пообещал ликвидировать Дисциплинарную палату Верховного суда, к которой Брюссель имел замечания. Однако в интервью прозвучали очень резкие слова.

"Если Европейская комиссия начнет третью мировую войну, задерживая обещанные Варшаве деньги, то буду защищать наши права с помощью любого оружия, имеющегося в нашем распоряжении", - сказал глава польского правительства.

Он заявил, что любое сокращение предусмотренных Польши средств встретит решительный ответ.

ЕС пригрозил Польше санкциями после того, как в начале октября Конституционный суд постановил, что ключевые элементы законодательства ЕС не соответствуют польской конституции.

Спор уже задержал одобрение Брюсселем выделения Польше 36 млрд евро в рамках Фонда восстановления ЕС после коронавируса. Некоторые государства-члены и некоторые члены Еврокомиссии также призвали к применению нового механизма, который может поставить под угрозу содержание десятков миллиардов евро из фондов сплоченности ЕС, выплачиваемых Польши ежегодно.

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