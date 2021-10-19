Глава Єврокомісії назвавала шляхи "покарання" Польщі за резонансне рішення суду

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що останнє рішення Конституційного суду Польщі ставить під сумнів основи Євросоюзу, і назвала варіанти дій Єврокомісії у відповідь на нього.

Про це фон дер Ляєн написала у вівторок у своєму акаунті в Twitter, пише "Європейська правда".

Вона зазначила, що Європейська комісія уважно оцінює нещодавню постанову Конституційного суду Польщі.

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"Але я вже можу сказати: я глибоко стурбована. Це рішення ставить під сумнів основи ЄС. Це прямий виклик єдності європейського правопорядку", - написала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Єврокомісія не дозволить поставити під загрозу європейські цінності.

"Єврокомісія буде діяти. Варіанти відомі: процедура притягнення до відповідальності; механізм обумовленості і інші фінансові інструменти для захисту бюджету ЄС; процедура за статтею 7", - зазначила фон дер Ляєн, під останнім маючи на увазі процедуру, яка може призвести до позбавлення права голосу в Раді Євросоюзу, колегіальному органі з ухвалення рішень в ЄС.

7 жовтня Конституційний трибунал Польщі за поданням прем'єра визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь.

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