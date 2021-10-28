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Іран погодився відновити переговори щодо ядерної угоди

Четвер, 28 жовтня 2021, 12:46

Іран готовий повернутися до ядерних переговорів у Відні до кінця листопада, спрямованих на відродження Спільного всеосяжного плану дій 2015 року.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані у четвер у Брюсселі провів зустрічі з офіційними особами ЄС.

"Провів дуже серйозний та конструктивний діалог з Енріке Морою щодо основних елементів успішних переговорів. Ми згодні розпочати переговори до кінця листопада. Точну дату буде оголошено протягом наступного тижня", - написав Кані у Twitter після зустрічі.

Головний координатор переговорів від ЄС Енріке Мора офіційно не підтвердив цю заяву, але двоє західних дипломатичних представників заявили, що заява іранського міністра була правдивою.

Ця подія прокладає шлях до відновлення переговорів між Іраном та шістьма світовими державами, спрямованих на відродження ядерної угоди з Іраном.

Іран неодноразово наголошував, що  готовий відновити переговори "найближчим часом", але відмовлявся назвати точну дату, що дратувало американців та європейців.

У вересні Іран і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) домовилися й надалі підтримувати наявну співпрацю з метою конструктивного пошуку шляхів залагодження наявних суперечок.

Поступка Ірану збільшує шанси досягти порозуміння зі Сполученими Штатами щодо їх повернення до ядерної угоди, з якої Вашингтон вийшов з ініціативи президента Дональда Трампа.

Детальніше про це читайте у статті "Ядерна угода у фазі напіврозпаду: що заважає ЄС та США домовитися з Іраном".

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Іран Ядерна зброя
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