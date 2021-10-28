Иран согласился возобновить переговоры по ядерному соглашению

Иран готов вернуться к ядерным переговорам в Вене до конца ноября, направленным на возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в четверг в Брюсселе провел встречи с официальными лицами ЕС.

"Провел очень серьезный и конструктивный диалог с Энрике Морой по поводу основных элементов успешных переговоров. Мы согласны начать переговоры до конца ноября. Точная дата будет объявлена ​​в течение следующей недели", - написал Кани в Twitter после встречи.

Главный координатор переговоров от ЕС Энрике Мора официально не подтвердил это заявление, но двое западных дипломатических представителей заявили, что заявление иранского министра было правдивым.

Это событие прокладывает путь к возобновлению переговоров между Ираном и шестью мировыми государствами, направленных на возрождение ядерного соглашения с Ираном.

Иран неоднократно отмечал, что готов возобновить переговоры "в ближайшее время", но отказывался назвать точную дату, раздражавшую американцев и европейцев.

В сентябре Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились и дальше поддерживать существующее сотрудничество с целью конструктивного поиска путей разрешения существующих споров.

Уступка Ирана увеличивает шансы достичь взаимопонимания с Соединенными Штатами по поводу их возвращения к ядерному соглашению, из которого Вашингтон вышел по инициативе президента Дональда Трампа.

Детальнее об этом читайте в статье Ядерное соглашение в фазе полураспада: что мешает ЕС и США договориться с Ираном